Juventus , plusvalenze. Inibizioni per Agnelli e staff dirigenti

La decisione della Corte d’Appello Federclacio che ha penalizzato la Juve di 15 punti in classifica , portando i bianconeri a quota 22 con Empoli e Bologna , ha portato inibizioni anche a tutti i dirigenti bianconeri coinvolti:

Nel dispositivo sono elencate le squalifiche per Fabio Paratici (due anni e mezzo), Andrea Agnelli (2 anni), Maurizio Arrivabene (2 anni), Federico Cherubini (un anno e 4 mesi), Pavel Nedved (8 mesi) oltre a Garimberti, Vellano, Venier, Hughes, Marilungo e Roncaglio (8 mesi ciascuno). Essendo decaduto il vecchio CdA, a livello di operatività sportiva i problemi maggiori riguardano Cherubini e Paratici.

Con l’inibizione di Cherubini, attuale direttore sportivo la Juve lo deve sostituire , anche a livello formale visto che deve essere indicato nell’organigramma e svolgere il lavoro di raccordo tra mercato e squadra.

Per quanto riguarda Paratici, invece, la questione si sposta in Inghilterra. La Figc ha infatti chiesto a Uefa e Fifa di recepire le decisioni della Corte d’Appello della Federcalcio e, se la richiesta verrà accolta, l’ex ds bianconero sarà costretto a fermare il suo lavoro al Tottenham. Questo a meno che non sia lo stesso club inglese a prendere determinate decisioni a prescindere dalla posizione di Uefa e Fifa.