Hekllas Verona – Lecce 2-0

Hellas Verona non sbaglia al Bentegodi. lecce battuto 2-0

Altri tre punti importanti p conquistati dall’Hella Verona per lacorsa verso la salvezza.

Depaoli al 31′ porta in vantaggio gli scaligeri 41′, Lazovic raddoppia al 53′ sull’assist di Ilic. 7 punti in 4 gare per Zaffaroni, che non può sorridere del tutto: L’Hellas sale a 12 punti, -4 dal Sassuolo, il Lecce si ferma a 20 e perde Umtiti.

IL TABELLINO

VERONA (3-4-2-1) – Montipò ; Dawidowicz (29′ Magnani ), Hien , Ceccherini ; Depaoli, Tameze (37′ st Terracciano), Ilic, Doig ; Lasagna (24′ st Kallon ), Lazovic (24′ st Sulemana ); Djuric (37′ st Henry ). All. Zaffaroni. A disposizione: Berardi, Perilli, Zeefuik, Piccoli, Koray Günter, Braaf, Ngonge, Cabal, Coppola, Joselito.

LECCE (4-3-3) – Falcone ; Gendrey 6, Baschirotto Umtiti (27′ st Tuia ), Gallo (1′ st Pezzella ); Blin6, Hjulmand , González (19′ st Maleh ); Strefezza (36′ st Persson ), Colombo (19′ st Banda), Di Francesco . All. Baroni. A disposizione: Bleve, Brancolini, Askildsen, Helgason, Listkowski, Oudin, Ceesay, Lemmens, Cassandro.

Arbitro: La Penna.

Marcatori: 41′ Depaoli, 8′ st Lazovic

Ammoniti: Tameze (V), Dawidowicz (V), Ceccherini (V).