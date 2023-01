Coppa Italia – le sfide dei quarti di finale

La Lega Calcio ha ufficializzato tabellone e programmazione dei quarti di finale di Coppa Italia, che partiranno martedì 31 gennaio . Tutte le partite saranno trasmesse in esclusiva su Mediaset e in streaming su Sportmediaset.it.

Ecco il programma dei quarti:

– Martedì 31 gennaio: Inter-Atalanta ore 21 su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it

– Mercoledì 1 febbraio: Fiorentina-Torino ore 18 su Italia 1 e in streaming su Sportmediaset.it

– Mercoledì 1 febbraio: Roma-Cremonese ore 21 su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it

– Giovedì 2 febbraio: Juventus-Lazio ore 21 su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it