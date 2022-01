Roma, Mourinho:” partita orribile”

José Mourinho non esplode di gioa dompo la vittoria contro il Lecce e la conquista dei quarti di finale Coppa Italia che vedrà i giallorossi incotrare a San Siro l’Inter

“Purtroppo non possiamo rinunciare a certi giocatori, la nostra rosa ha i suoi limiti e noi li conosciamo bene – ha detto ai microfoni di SportMediaset nel dopo partita, in riferimento agli ingressi di Zaniolo e Mkhitaryan che hanno svoltato la serata -. Inter ai quarti? Non c’è dubbio che sono la squadra più forte del campionato e della Coppa. Ci è toccata la partita più difficile, proveremo a fargli lo sgambetto, vedremo se sarà possibile”.

