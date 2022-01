In eslcusiva in chiaro su la7 il campionato di Serie A femminile

Domani alle 14.30 diretta Juventus-Fiorentina. In studio Ludovica mantovani e Alessandro Alciato

Hanno vinto gli ultimi 5 scudetti del calcio femminile: Juventus e Fiorentina si affrontano domani – sabato 22 gennaio alle 14.30 – nella sfida principale della tredicesima giornata, seconda di ritorno, della Serie A TimVision, trasmessa in diretta e in esclusiva in chiaro su La7.

Ludovica Mantovani, presidente della Divisione Calcio Femminile della Figc, sarà l’ospite d’eccezione, assieme al giornalista Alessandro Alciato, dello studio condotto da Francesca Brienza (in onda dalle 14), mentre Antonio Cabrini interverrà in collegamento. La telecronaca della gara sarà curata da Laura Gobbetti e Martina Angelini.

La Juventus, capolista a punteggio pieno, intende proseguire la striscia record di vittorie consecutive, mentre la Fiorentina cerca il riscatto dopo la sconfitta per 1-6 contro il Sassuolo. Sarà un incrocio tra le due bomber della Nazionale: la bianconera Cristiana Girelli e la viola Valentina Giacinti, appena arrivata in prestito dal Milan. Sul sito di La7 (www.la7.it) sarà possibile rivedere l’incontro così come gli highlights di tutti i match della tredicesima giornata della serie