Luciano Spalletti tira le somme dopo la vittoria a San Siro contro il Milan:

“Oggi abbiamo retto bene, abbiamo giocato da grande squadra e abbiamo avuto anche più occasioni del Milan per andare sul 2-0 – le parole del tecnico del Napoli a Dazn -. Abbiamo lottato, abbiamo fatto un blocco squadra corto e tutti hanno fatto qualcosa per il Napoli, senza chiedere niente ma mettendosi a disposizione per fare risultato dopo due sconfitte per certi versi immeritate”.