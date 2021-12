Serie A: Torino-Verona 1-0, decide Pobega

Il Torino batte 1-0 il Verona nella 18esima giornata di Serie

I granata guidati dall’ex tecnico scaligero Juric conquistano tre punti e in classifica scvalcano l’Hellas posizionadosi al decimo posto.

Il match si decide attorno alla metà del primo tempo, quando subito dopo l’espulsione di Magnani i granata la sbloccano con Pobega (26′). Nella ripresa l’Hellas ci prova con coraggio, ma i granata, nonostante un po’ di affanno finale, gestiscono il risultato fino al 90′ strappando i tre punti.

Alla fine dei 90 minuti il pareggio poteva premiare ilVerona, così non è andata. Il Toro parte bene e sfiora il vantaggio: bella incursione di Pobega, inserimento di Prate che a porta vuota spreca.

Il Verona resta in dieci , Fabbri ammonisce Magnani per una trattenuta al limite dell’area su Sanabria, ma poi va al monitor e giudica l’intervento come interruzione di una chiara occasione da gol, estraendo il rosso per il difensore dell’Hellas.

Sulla punizione sporca battuta da Rodriguez irrompe Pobega, che batte Montipò e porta avanti il Toro.

Nel secondo tempo il Verona ci crede, mentre i granata mantengono l’atteggiamento di attendista

L’Hellas vicino al pareggio con il colpo di testa di Sutalo.

Il finale è tutto veronese con Milinkovic-Savic che in due occasioni salva la porta prima su una bella conclusione da fuori di Tameze, poi su un colpo di testa da corner di Ceccherini.

IL TABELLINO

Torino-Verona 1-0

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic ; Djidji (10′ st Zima ), Bremer , Rodriguez (34′ st Buongiorno ); Singo (34′ st Aina ), Lukic , Pobega (34′ st Mandragora ), Vojvoda ; Praet (17′ st Brekalo ), Pjaca ; Sanabria .

Allenatore: Juric

Verona (3-4-2-1): Montipò ; Casale , Magnani , Ceccherini ; Faraoni , Veloso (27′ st Bessa ), Ilic (41′ st Hongla ), Lazovic ; Lasagna (29′ Sutalo (41′ st Cancellieri )), Caprari (29′ Tameze ); Simeone .

Allenatore: Tudor

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 26′ Pobega (T)

Ammoniti: Ceccherini (V), Simeone (V), Buongiorno (T)

Espulsi: Magnani (V)