Serie A: risultati e classifica 18^ giornata

Il Napoli sbanca a San Siro contro il Milan. L’Atalanta cade in casa contro la Roma. L’Inter senza problemi batte la Salernitana, nerazzurri campiondi d’Inverno.

Lazio-Genoa 3-1 (36′ Pedro, 75′ Acerbi, 81′ Zaccagni, 86′ Melegoni)

Salernitana-Inter 0-5 (11′ Perisic, 33′ Dumfries, 52′ Sanchez, 77′ Lautaro, 87′ Gagliardini)

Sabato 18 dicembre

Atalanta-Roma 1-4 (1′, 81′ Abraham, 27′ Zaniolo, 45’+1 aut. Cristante, 72′ Smalling)

Bologna-Juventus 0-2 (6′ Morata, 69′ Cuadrado)

Cagliari-Udinese 0-4 (4′ Makengo, 45′, 69′ Deulofeu, 50′ Molina)

Domenica 12 dicembre

Fiorentina-Sassuolo 2-2 (32′ Scamacca, 37′ Frattesi, 51′ Vlahovic, 61′ Torreira)

Spezia-Empoli 1-1 (50′ aut. Marchizza, 71′ aut. Nikolaou)

Sampdoria-Venezia 1-1 (1′ Gabbiadini, 87′ Henry)

Torino-Hellas Verona 1-0 (26′ Pobega)

Milan-Napoli 0-1 (5′ Elmas)

CLASSIFICA

Inter 43

Milan 39

Napoli 39

Atalanta 37

Roma 31

Juventus 31

Fiorentina 31

Lazio 28

Empoli 27

Torino 25

Bologna 24

Sassuolo 24

Hellas Verona 23

Udinese 20

Sampdoria 19

Venezia 17

Spezia 13

Genoa 10

Cagliari 10

Salernitana 8

Si gioca tra martedì 21 e mercoledì 22 dicembre il diciannovesimo e ultimo turno di Serie A del 2021, che coincide con l’ultima giornata del girone d’andata. A inaugurare il turno di campionato è la sfida tra Udinese e Salernitana, in programma alle 18.30 di martedì. Sempre lo stesso giorno, ma alle 20.45, si giocano Genoa-Atalanta e Juventus-Cagliari. Menù ricchissimo il mercoledì, quando si disputano le restanti sette partite: alle 16.30 è in programma il fischio d’inizio per Sassuolo-Bologna e Venezia-Lazio; alle 18.30 la capolista Inter sfida il Torino a San Siro, mentre sempre allo stesso orario si giocano Roma-Sampdoria e Verona-Fiorentina. A chiudere questo turno, e il 2021 calcistico di Serie A, sono le due gare delle 20.45: Empoli-Milan e Napoli-Spezia.

Serie A, il programma della 19^ giornata

Martedì 21 dicembre 2021

Udinese-Salernitana, ore 18.30

Genoa-Atalanta, ore 20.45

Juventus-Cagliari, ore 20.45

Mercoledì 22 dicembre 2021

Sassuolo-Bologna, ore 16.30

Venezia-Lazio, ore 16.30

Inter-Torino, ore 18.30

Roma-Sampdoria, ore 18.30

Verona-Fiorentina, ore 18.30,

Empoli-Milan, ore 20.45,

Napoli-Spezia, ore 20.45.