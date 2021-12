Milan , Pioli:”non siamo stanchi e lo abbiamo dimostrato”

Il Milan ha raccolto pochi punti nelle ultime otto giornate.

Il big-match di San Siro e la sconfitta contro il Napoli è il chiaro sintomo di stachezza.

Pioli non è dello stesso avviso: “Non siamo stanchi e lo abbiamo dimostrato – ha commentato il tecnico rossonero a fine partita -. Certo potevamo avere più qualità, ma per aggressività e dinamismo abbiamo fatto una delle migliori partite della stagione. Ci è mancata la giocata vincente e abbiamo sbagliato qualche scelta di troppo”. Sul gol annullato a Kessie: “Vorrei sapere come Giroud, sdraiato a terra, possa aver arrecato danno a Juan Jesus. L’arbitro ha fatto riferimento ad Atalanta-Roma, ma lì Palomino e intervenuto mentre Olivier non ha fatto niente da sdraiato…”