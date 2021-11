Oscar Washington Tabarez non è più il CT dell’Uruguay. Era in carica dal 2006 (15 anni di fila), dopo aver guidato la nazionale sudamericana per due anni anche dal 1988 al mondiale italiano del ’90.

Il contratto di Tabarez e del suo staff è stato risolto dalla federazione uruguaiana, che ha ringraziato il tecnico per la professionalità e il lavoro svolto