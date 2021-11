F1 Gran Premio Losalil. Pole di Hamilton

Lewis Hamilton a conquistato la pole del GP di Qatar di Formula 1 a Losail.

Prima fila condivisa col leader del mondiale Max Verstappen, convocato dai commissari con l’ipotesi di aver ignorato le doppie bandiere gialle durante il suo ultimo giro.

Seconda fila con Bottas e Gasly

Terza fila per Alonso e Norris, mentre le Ferrari deludono dopo le prestazioni fatte vedere nelle libere. Ad aprire la quarta fila è infatti la Rossa di Carlos Sainz, che domani partirà con la gomma media, mentre per trovare Leclerc bisogna scivolare fino alla settima fila al tredicesimo posto in griglia. Difficoltà per il monegasco che non si è trovato a proprio agio sulla SF21, tra gomme mai nella giusta finestra e un passo che lo ha costretto ad arrendersi al Q2.

Grglia di partenza

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Max Verstappen (Red Bull)

SECONDA FILA

3. Valtteri Bottas (Mercedes)

4. Pierre Gasly (AlphaTauri)

TERZA FILA

5. Fernando Alonso (Alpine)

6. Lando Norris (McLaren)

QUARTA FILA

7. Carlos Sainz (Ferrari)

8. Yuki Tsunoda (AlphaTauri)

QUINTA FILA

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Sebastian Vettel (Aston Martin)

SESTA FILA

11. Sergio Perez (Red Bull)

12. Lance Stroll (Aston Martin)

SETTIMA FILA

13. Charles Leclerc (Ferrari)

14. Daniel Ricciardo (McLaren)

OTTAVA FILA

15. George Russell (Williams)

16. Kimi Raikkonen (Alfa Romeo)

NONA FILA

17. Nicholas Latifi (Williams)

18. Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo)

DECIMA FILA

19. Mick Schumacher (Haas)

20. Nikita Mazepin