Serie B, gli arbitri 10^ giornata

Ecco quì di seguito gli Arbitri,. Assistenti,, IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno le gare valide per la 10ª giornata del Campionato di Serie B 2022/23 in programma sabato 22 ottobre.
BRESCIA – VENEZIA h. 14.00
PAIRETTO
MASTRODONATO – MIELE D.
IV: ANDREANO
VAR: RAPUANO
AVAR: LONGO S.
COMO – BENEVENTO h. 14.00
GHERSINI
BINDONI – LAUDATO
IV: MILONE
VAR: BANTI
AVAR: LIBERTI
FROSINONE – BARI h. 14.00
PERENZONI
IMPERIALE – CAVALLINA
IV: CAVALIERE
VAR: DI MARTINO
AVAR: MUTO
REGGINA – PERUGIA h. 14.00
MERAVIGLIA
MORO – MINIUTTI
IV: LUONGO
VAR: DIONISI
AVAR: AFFATATO
SPAL – COSENZA h. 14.00
AYROLDI
ROCCA – CORTESE
IV: COSTANZA
VAR: MARINI
AVAR: LOMBARDI
SUDTIROL – PARMA h. 14.00
GUALTIERI M.
GALETTO – MASSARA
IV: SCARPA E.
VAR: ABBATTISTA
AVAR: BACCINI
TERNANA – GENOA h. 16.15
DOVERI
TRINCHIERI – FONTEMURATO
IV: BONACINA
VAR: DI PAOLO
AVAR: MACADDINO
PALERMO – CITTADELLA Domenica 23/10 h. 16.15
GIUA
MOKHTAR – FIORE
IV: DI CICCO
VAR: MINELLI
AVAR: BOTTEGONI
PISA – MODENA Domenica 23/10 h. 16.15
GARIGLIO
SCARPA – GUALTIERI C.
IV: TARICONE
VAR: PEZZUTO
AVAR: CAPALDO
ASCOLI – CAGLIARI Lunedì 24/10 h. 20.30
AURELIANO
BERTI – VIGILE
IV: ANGELUCCI
VAR: SACCHI
AVAR: FELICIANI