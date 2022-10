Raffaele Palladino si gode la qualificazione del suo Monza agli ottavi di Coppa Italia:

“Oggi mi hanno fatto emozionare” “- ha detto ai microfoni di Sportmediaset a fine gara -.

In questo periodo si sono impegnati al 100%, SI meritavano questa soddisfazione, hanno dato tutto contro una squadra molto forte. Alcuni di loro in questo periodo non li ho utilizzati tanto, ma gli dicevo che la loro occasione sarebbe arrivata. Oggi è arrivata e questa risposta per me è una grande soddisfazione.”.