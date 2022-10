Cremonese – Modena 4-2 (dts). Grigiorossi agli ottavi di finale Coppa Italia

La Cremonese raggiunge gli ottavi di Coppa Italia, dove troverà il Napoli

Non sono bastati i 90 minuti regolamentari per sancire la vittoria tra Cremonese e Modena.

Canarini in dieci uomini dal 21′ espulso Magnino per doppia ammonizione. hanno dimostrato carattere da vendere chiudendo il promo tempo sullo zero a zero.

Nella rirpesa al 77′ la Cremonese passa in vantaggio: cross di Bonaiuto , Okereke di testa insacca. All’84’ Felix – Afena raddoppia sugli sviluppi di un calcio di pounzione , Seculin tocca , la palla sbatte sulla traversa e l’attaccante grigiorosso di testa appoggia in rete. Sembra fatta , invece , Diaw , accorcia le distanze su calcio di rigore , la ltrattenuta sull’attaccante emiliano dello scozzese Handry (89′). Nemmneno il tempo di riprendere il gioco , ancora Handry commette un’ingenuità trattenendo troppo la palla , Diaw lesto a recuperare la sfera e riportare la gara sul pari.

Si va ai sipplementari. Il Modena ha speso troppo, così il eo entrato Sernicola si rende protagonista di una doppietta personale con due pregiovoli marcature.

Finisce 4-2 per i grigiorossi, che sfideranno il Napoli negli ottavi.