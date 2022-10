Coppa Italia: Udinese -Monza 2-3. Brianzoli agli ottavi

Alla Dacia Arena ll Monza batte l’Udinese 3-2 ai sedicesimi di finale di Coppa Italia e si qualifica per gli ottavi di finale. A gennaio contro il Milan.

E’ il Monza a passare in vantaggio con Valoti al 45’, ma nella ripresa i friulani rimontano il risultato grazie alla doppietta di Perez (49’ e 68’).

Il Monza non demorde e Palladino chiama dalla panchinai Molina che al (70′) ribadisce in rete una corta respinta di Padelli; Petagna (72′) dribbla tre avversari in area e deposita di sinistro all’angolino la palla del vantaggio biancorosso. Nel finale due legni della porta brianzola dicono no a Pereyra e Samardzic, ma il risultato non cambia più.

IL TABELLINO

Udinese-Monza 2-3

Udinese (3-5-2): Padelli; Perez , Nuytinck , Ebosse ; Ehizibue (20′ st Pereyra ), Lovric , Jajalo (1′ st Samardzic ), Arslan , Ebosele(1′ st Udogie ); Beto (20′ st Deulofeu ), Nestorovski (20′ st Success ).

Allenatore: Sottil

Monza (3-4-2-1): Cragno ; Antov , Paletta (28′ Marrone ), Carboni ; Birindelli , Rovella , Ranocchia (11′ st Bondo ), D’Alessandro (24′ st Molina ); Colpani , Machin(11′ st Vignato ); Valoti (24′ st Petagna ).

Allenatore: Palladino

Arbitro: Dionisi

Marcatori: 45′ Valoti (M), 4′ e 23′ st Perez (U), 25′ st Molina (M), 27′ st Petagna (M)

Ammoniti: Birindelli (M), Perez (U), Nuytinck (U), Bondo (M)