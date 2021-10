Serie A: giudice sportivo

Una giornata di stop e 5mila euro di ammenda per il difensore della Lazio Luiz Felipe. Sanzionato con una multa di 10mila euro anche Kolarov. Fermato per un turno anche D’Aversa: tutte le decisioni

Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea cha fermato 4 giocatori. Tra gli espulsi, squalifica per una giornata e ammenda di 5 mila euro per Luiz Felipe della Lazio “per essere, al termine della gara, saltato sulle spalle di un avversario cingendogli il collo, generano un parapiglia tra i calciatori delle due squadra”. Una giornata di stop anche per Roberto Pereyra dell’Udinese, espulso per doppia ammonizione nella gara contro il Bologna, e per Riccardo Sottil della Fiorentina, anche lui sanzionato con un doppio cartellino giallo nel match contro il Venezia. Tra i calciatori non espulsi, il giudice sportivo ha squalificato per una giornata Morten Thorsby della Sampdoria, che era diffidato.

Il giudice sportivo, inoltre, ha sanzionato con un’ammenda di 10 mila euro Alexsandar Kolarov dell’Inter “per avere, al 40’ del secondo tempo, rivolto ai sostenitori della squadra avversaria un gesto provocatorio e volgare; infrazione rilevata dal collaboratori della Procura federale”, si legge nel comunicato. Tra gli altri provvedimenti, il giudice ha inflitto un’ammenda di diecimila euro al Milan “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, indirizzato più volte un fascio di luce-laser verso calciatori della squadra avversaria”