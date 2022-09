Coverciano, Mancini: prove tecniche-tattiche

Il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini , già al lavoro ieri nel ritiro di Coverciano.

Prove tecnico-tattiche con il nuovo modulo con il 3-5-2 e testando quella che potrebbe essere la formazione titolare venerdì a Milano contro l’Inghilterra: Toloi, Bonucci e Bastoni in difesa, Di Lorenzo e Emerson esterni nel centrocampo a cinque con Barella, Jorginho e Pobega (in attesa del recupero di Tonali alle prese con un problema di affaticamento muscolare) nel mezzo, in avanti Immobile e Raspadori.

Resta sotto osservazione Pellegrini per un fastidio ai flessori.