Sabato a Eltville la terza edizione di Eroica Germania

Si pedala tra vigne, strade bianche, boschi e castelli”Ad Eltville ogni anno ritrovo tutto quello che mi ha fatto innamorare di questo mondo”, confessa Giancarlo Brocci

Sabato 21 la regione del Rheingau ospiterà la terza edizione di Eroica Germania. Saranno tre i percorsi a disposizione, rispettivamente di 41, 77 e 130 chilometri attraverso le vigne e i pittoreschi villaggi tipici del territorio del fiume Reno.



Questa terza edizione è ancora più invitante con eventi in programma già stasera. Eroica Germania 2021 inizia, infatti, con un favoloso concerto delle Ska-friends Puerto Hurraco Sisters. Poi il concorso d’eleganza per biciclette da corsa d’epoca, tanta musica dal vivo e l’International Cycling Film Festival, con films a tema bicicletta. Oltre ovviamente a vini e prodotti locali e il mercato di biciclette e accessori d’epoca. Il cartellone si chiude domenica, con una colazione in bicicletta. Domani e sabato c’è tutto ciò che rende Eroica davvero unica: “Lungo il padre Reno – racconta Giancarlo Brocci, ideatore de L’Eroica – si pedala tra vigne, castelli e foreste a cercare atmosfere ed evocazioni. Qui sta anche quello dove fu girato Il Nome della Rosa, capolavoro universale; la certezza che abbiamo ancora confermata è che l’anima di Eroica è perfettamente compresa ovunque, anche in questa Germania profonda, ricca, autentica. Strade senza asfalto ma anche asfalti perfetti, panorami, sorrisi, tanta passione condivisa”

Brocci intervistato dalla Tv tedesca





Pedaleranno circa 500 ciclisti, il massimo consentito dalle restrizioni.



“Ad Eltville – conclude Giancarlo Brocci – ritrovo ogni anno tutto quello che mi ha fatto innamorare di questo mondo a partire dalle persone con cui si parla mentre si pedala, alle strade, ai paesaggi, all’atmosfera, ai colori, ai ristori, alle salite, al bosco e i suoi odori. Grazie Ciclo Club Eroica, questo tipo di ciclismo rimarrà sempre il mio preferito”.