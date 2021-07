Campionato Mondiale di Plogging: comincia la tua corsa verso la qualificazione!

INAUGURATA LA VIRTUAL #PLOGGINGCHALLENGE, L’INNOVATIVA COMPETIZIONE

ONLINE TRA CORRIDORI AMATORIALI E RUNNER PER AGGIUDICARSI UN PETTORALE

DEL WORLD PLOGGING CHAMPIONSHIP



La prima edizione del Campionato Mondiale di Plogging, lo sport che unisce la corsa

alla raccolta dei rifiuti abbandonati, avrà luogo nei giorni 1-2-3 ottobre in Valle Pellice,

in Piemonte. Mentre per gli atleti professionisti continua la selezione attraverso le gare

qualificanti (TMT, Trail EDF Cenis Tour, Alpe Adria Trail, TorX), per i runner amatoriali si apre

una nuova sfida, virtuale e diffusa.

L’esclusiva #ploggingchallenge selezionerà 30 runner che prenderanno parte al

Campionato, sfidando così i professionisti e le professioniste della disciplina. Chiunque

può partecipare alla selezione, che permetterà ad ognuno di mettersi alla prova e di

confrontarsi con corridori amatoriali di tutto il mondo.

Dopo essersi registrati sul sito www.ploggingchallenge.com e aver creato il proprio

profilo personale, sarà possibile inserire ogni sessione di allenamento effettuata. Basterà

caricare una foto delle specifiche tecniche del percorso effettuato (distanza percorsa,

dislivello e tempo impiegato, come mostrato dalle app e dai dispositivi appositi) e una

foto dei rifiuti raccolti. È necessario che questi siano posti ordinatamente, in modo da

agevolare il conteggio della CO2 non emessa in atmosfera da parte degli organizzatori.

A seguito di ogni sessione verrà poi assegnato al corridore un punteggio, che dipenderà

da queste specifiche, e che permetterà di creare una classifica parziale aggiornata

regolarmente.

Al termine della fase di selezione, il 5 settembre, saranno resi noti i nomi dei 30 runner

che si sono aggiudicati un pettorale, e potranno così partecipare al Campionato

Mondiale il mese successivo insieme ai qualificati tramite le gare precedenti.

Inoltre, ogni sessione individuale verrà conteggiata come azione di plogging all’interno

della campagna europea di sensibilizzazione Let’s Clean Up Europe, riconoscendo così

l’impegno di ciascuno verso la salvaguardia dell’ambiente.