Qualificazion Euro 2024. L’Inghilterra travolge la Macedonia del Nord. Successi per Francia e Ucraina

L’Inghilterra non sbaglia un colpo , nelle qualificazioni a Euro 2024: la Nazionale dei ‘Tre Leoni’ batte la Mavedonia del Nord 7-0 quattro e centra la quarta vittoria su quattro partite disputate nel Girone C , quello dell’Italia . Nel gione degli Azzurri , vittoria dell’Ucraina che batte 1-0 Malta. Successo di misura per la Francia sulla Grecia (1-0, Mbappé su rigore), vince anche la Turchia. Pareggiano Svizzera e Danimarca, il Kazakistan guida il gruppo H.

GRUPPO B

Successo di misura per la Francia, che regola 1-0 Grecia. Il gol dei ‘Galletti’ nella ripresa, quando Mavropanos interviene a gamba alta su Griezmann e causa un rigore, che inizialmente viene parato dal portiere. Si deve ribattere per la presenza di un giocatore in area e questa volta Mbappé non sbaglia. Francia che sale a 12 punti p a +6 sulla Grecia.Nell’altra sfida del girone, arrivano i primi punti per l’Irlanda, che sconfigge 3-0 Gibilterra con tutti i gol nella ripresa: a segno Johnston (52′), Evan Ferguson (59′) e Idah (92′).

GRUPPO C

Nel girone dell’Italia l’Ucraina pur soffrendo riesce a battere Malta 1-0 e sale al secondo posto in classifica a quota 6 punti. La nazionale guidata da Rebrov riesce a sbloccare il risultato al 71′ con Tsygankov su calcio di rigore dopo un fallo sullo stesso esterno di Al-Ain.

L’Inghilterra sempre più ìRegina’ del girone. La Nazionale di Southgate travolge la macedonia del Nord 7-0.

Harry Kane sblocca la sfida al 29′ Saka raddoppia sull’assist di Walker (38′), Rashford (45′) poi si ripete nel recupero del primo tempo per la personale doppietta.

Nella rirpresa Saka firma subito la tripletta e il 5-0 sull’assist di Harry Kane, il sesto gol, porta la firma di Phillips (64′) che trova la doppietta personale su rigore. L’l’Inghilterra, guida con 12 punti davanti a Ucraina (6), Italia e Macedonia del Nord (3), con Malta ultima a zero punti.

GRUPPO D

L’ Armenia, sconfigge 2-1 la Lettonia sale a quota sei punti.

Nel primo tempo dominano i padroni di casa, che vengono premiati dalla rete di Tiknizyan al 34′.I lettoni pareggiano con Savaļnieks al 66′. Nel finale, il mani di Tobers manda Barseġyan sul dischetto e il numero 11 non sbaglia, firmando la vittoria che vale il sorpasso alla Croazia (4).

Dopo un primo tempo ad altissima tensione La Turchia approfitta della superiorità numerica per sconfiggere il Galles, in dieci per il rosso a Morrell al 41′.

Umut Nayir va a segno al 71′ col colpo di testa che sblocca la gara. Il 2-0 che sancisce la vittoria e la vetta del girone della Turchia con 9 punti porta la firma del giovanissimo Arda Güler. La Turchia guida il girone con 9 punti. Resta fermo a quota 4 il Galles, appaiato alla Croazia finalista in Nations League e alle spalle dell’Armenia (6):

GRUPPO H

La Finlandia, travolge San Marino e resta in testa al gruppo H con nove punti. Le reti: al 16′, Källman raddoppia al 39′. Nella ripresa -Håkans, trova una tripletta in nove minuti (64′, 71′, 73′) e Pukki realozza il 6 a 0 finale. Per San Marino quattro sconfitte e 13 gol subiti in queste qualificazioni.

La Finlandia non guida il gruppo da sola, perchè prosegue la favola del

Nello stesso girone il Kazakistan, ottiene la terza vittoria consecutiva regolando 1-0 l’Irlanda del Nord, la rete di Aymbetov all’87’.

Slovenia e Danimarca, appaiate a quota 7 pareggiano 1-1. Sloveni in vantaggio con Sporar al 24′ ‘l’atalantino’ Højlund pareggia i conti con una precisa scivolata al 42′.

GRUPPO I

Sorpresa nel girone con la Svizzera, che pareggia 2-2 con Romania, la beffa nei minuti finali 2-2. Il primo tempo è tutto elvetico, col vantaggio di Amdouni sull’assist di Vargas (28′) e il raddoppio in contropiede dello stesso attaccante, che firma la sua doppietta al 41′.

La Romania inserisce gli “italiani” Moruțan (Pisa) e Mihăilă (Parma) nella ripresa e viene ripagata nel finale: il fantasista assiste in due occasioni l’esterno del Parma, che non sbaglia e con la sua doppietta (89′ e 92′) firma il pareggio in extremis.

Ne approfitta Israele, che accorcia le distanze sconfiggendo 2-1 Andorra: Shlomo apre le marcature con un gran destro al 42′. Paregfgia di Andorra con la rete di Albert Rosas (52′).

Solomon, che dopo aver sbagliato due reti sull’1-0 si riscatta col tiro a giro che vale la vittoria (61′). Nell’ultima gara del girone, la Bielorussia sconfigge 2-1 il Kosovo: inutile il rigore di Muriqi (87′), decidono le reti di Morozov (73′) ed Ebong (75′). La classifica vede la Svizzera in testa a quota 10, davanti a Romania (8) e Israele (7). Più indietro e quasi out dai giochi Bielorussia (3), Kosovo (3) e a Andorra (1).