Notizie di calciomercato

le ultime notizie su partenze , rinnovi e nuovi arrivi

Brozovic, l’Al Nassr offre 15 milioni.

In caso di cessione del mediano, i nerazzurri poi darebbero l’assalto a Davide Frattesi.

Torino, preso Bellanova in prestito dal Cagliari

il giocatore non è stato riscattato dall’Inter e il Toro ha messo sul piatto 7 milioni di euro più bonus per assicurarselo. Per chiudere la trattativa restano da definire solo gli ultimi dettagli sui bonus.

Milik giornata decisiva

Potrebbe oggi la giornata decisiva per capire il futuro di Milik alla Juve. Il club vorrebbe confermare il giocatore.

Napoli se parte Kim , pronto Kevin Danso del Lens

Danso è il nome fatto dal nuovo tecnico del Napoli Rudi Garcia per prendere il posto di Kim, in direzione Bayern, pronto a pagare la clausola rescissoria per il coreano. Lo riferisce Sky.

Udinese, intesa di massima per Lucca

Lorenzo Lucca verso Udine Stando a Sky Sport, il club friulano avrebbe raggiunto un’intesa di massima per l’attaccante del Pisa. L’accordo sarebbe stato impostato con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni più bonus. Ora si tratta l’ingaggio col giocatore.

INTER, ZANETTI: “LAUTARO MOLTO CONTENTO IN NERAZZURRO”

“Lautaro è molto contento all’Inter. Non c’è niente”. Il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti smentisce le voci di mercato intorno all’attaccante argentino.

Genoa, tre squadre su Gudmundsson

Con 14 gol e 5 assist in 38 presenze, Albert Gudmundsson ha attirato l’attenzione di alcuni club importanti in Serie A. Secondo quanto riporta Sky SPort, l’attaccante del Genoa sarebbe finito infatti nel mirino di Fiorentina, Sassuolo e Bologna. La valutazione dell’islandese è di circa dieci milioni di euro, ma se l’operazione dovesse concludersi in tempi rapidi la cifra potrebbe anche abbassarsi.

Szczesny: “Alla Juve fino al 2025”

Wojciech Szczesny non vuole muoversi da Torino e respinge al mittente le voci di mercato che lo riguardano. “Non mi vedrete con una maglia diversa. Ho un contratto fino al 2025 e fino a quel momento non cambierò maglia, questa è la mia posizione. Le altre vicende non mi interessano”, ha dichiarato il portiere della Juve dal ritiro della Polonia.

Fiorentina: sondaggio per Zaniolo

La Fiorentina ha messo nel mirino Nicolò Zaniolo. La squadra viola ha chiesto informazioni al Galatasaray per l’attaccante della Nazionale Italiana che ha una clausola rescissoria di 35 milioni di euro. Come riporta gianlucadimarzio.com, la situazione è in stallo quindi non si sa se la trattativa decollerà e se ci siano i presupposti economici.

INTER: TUTTO FATTO PER DZEKO AL FENERBAHCE

Tutto fatto per l’arrivo al Fenerbahce di Edin Dzeko, in scadenza con l’Inter il 30 giugno. Manca soltanto l’annuncio ufficiale. L’attaccante bosniaco firmerà un biennale da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus più 5 milioni di premio alla firma.

NAPOLI, ADL: “OSIMHEN DEVE RESTARE MA…”

“Osimhen deve restare ma se arriverà un’offerta importante per la salute del Napoli… Vedremo”. Così il presidente De Laurentiis sul futuro dell’attaccante nigeriano durante la presentazione del nuovo tecnico Rudi Garcia.

ASCOLI: VIALI NUOVO ALLENATORE

L’Ascoli ha un nuovo allenatore, si tratta di William Viali. Il tecnico è reduce dall’esperienza al Cosenza dove ha conquistato la salvezza vincendo il playout con il Brescia.

SONDAGGIO SALERNITANA PER COLOMBO

Appena contro-riscattato dal Milan, Lorenzo Colombo potrebbe rifare subito le valigie. Lo scrive il Corriere dello Sport, secondo il quale la Salernitana starebbe provando a prendere il prestito il giovane attaccante rientrato dal Lecce. Primi sondaggi, in attesa di capire qual è la volontà dell’attaccante e quale anche quella del Diavolo.

Bournemouth: iraola il nuovo allenatore

Poche ore dopo l’esonero del tecnico Gary O’Neil, il Bournemouth ha annunciato l’ingaggio di Andoni Iraola come nuovo allenatore della squadra. Il tecnico spagnolo ha firmato un contratto per i prossimi due anni. Iraola proviene dal Rayo Vallecano che ha allenato dal 2020, riportandolo in Prima divisione.

UDINESE, UFFICIALE L’ADDIO AL DG PIERPAOLO MARINO

Udinese-Marino: la separazione è realtà. Con una nota sul proprio sito il club friulano ha ringraziato il dirigente e ufficializzato la conclusione del rapporto: “Al termine della stagione sportiva 2022/2023, Udinese Calcio e Pierpaolo Marino non proseguiranno il proprio percorso insieme. Marino ha rappresentato un valore aggiunto per l’Udinese in tutti gli anni vissuti da manager in bianconero. Il rapporto umano e di amicizia tra Pierpaolo Marino e l’Udinese resterà immutato con la società che esprime tutta la sua gratitudine al direttore per le grandi professionalità e competenze messe sempre a disposizione della causa bianconera.”

Chelsea, Mendy a un passo dall’Al-Ahli

Anche Edouard Mendy è a un passo dal lasciare il Chelsea e volare in Arabia Saudita. Il portiere senegalese avrebbe infatti trovato un accordo con l’Al-Ahli e sarebbe pronto a siglare un contratto quadriennale.

Cristante rinnova fino al 2027: “Roma è la mia seconda famiglia”

Bryan Cristante ha rinnovato il suo contratto con la Roma fino al 30 giugno 2027. Lo rende noto il club giallorosso con un comunicato ufficiale. ” i

Celtic GLASGOW, C’è L’ANNUNCIO: BRENDAN RODGERS è IL NUOVO ALLENATORE

Brendan Rogers è il nuovo allenatore del Celtic Glasgow. Si tratta di un ritorno dopo 4 anni passati al Leicester, da cui è stato esonerato il 2 aprile.

SAMPDORIA, TORNA FALCONE: UFFICIALE IL CONTRORISCATTO DAL LECCE

La Sampdoria ha controriscattato Wladimiro Falcone dal Lecce, che aveva in precedenza usufruito del riscatto del portiere. I blucerchiati ha comunicato l’operazione sul proprio sito ufficiale, dal 1° luglio quindi Falcone tornerà a disposizione nell’organico della società appena acquistata da Andrea Radrizzani.

Bournemouth: divorzio col tecnico O’neil

Si separano le strade del Bournemouth e del manager Gary O’Neil, che ha condotto la squadra a una fantastica salvezza. Lo ha annunciato il club inglese.

Frosinone, accordo totale con Di Francesco

Secondo quanto riportato da Sky Sport c’è l’accordo quasi totale tra Eusebio Di Francesco e il Frosinone, che dopo l’addio di Fabio Grosso ripartirà dunque dall’ex Roma. La definitiva fumata bianca è attesa nelle prossime ore.

Guardiola: “il city non prenderà mbappé”

Pep Guardiola e il Manchester City si tirano fuori dalla corsa a Kylian Mbappé. “Non prenderemo Mbappé, tutti sanno in quale club vuole andare…”. Lo ha detto il tecnico catalano che ha tenuto una conferenza stampa prima di partecipare alla quinta edizione del Legends Trophy del golf.

Di Maria, ritorno al Benfica tra le possibilità

Svincolato dopo l’esperienza alla Juventus, l’esterno campione del mondo starebbe valutando numerose possibilità: l’amico Messi lo vorrebbe all’Inter Miami, Otamendi lo ha chiamato per il Benfica, proprio dove l’esperienza europea di Di Maria iniziò nel 2007 prima del passaggio al Real Madrid. Per ora, sembra che El Fideo voglia continuare a giocare in Europa e stia prendendo in considerazione un ritorno a Lisbona.

BAYERN MONACO, TRATTATIVA PER KYLE WALKER

Thomas Tuchel ha chiesto alla dirigenza bavarese l’esperto terzino destro per rinforzare la retroguardia. L’inglese, che ha un contratto in scadenza nel 2024 con il City, è un fedelissimo di Guardiola ma vorrebbe giocare di più.

LECCE, ufficiale: il Milan controriscatta Lorenzo Colombo

Lorenzo Colombo torna al Milan. Il Lecce, tramite il suo sito ufficiale, ha comunicato che il club rossonero ha esercitato il controriscatto per il giovane centravanti autore del gol salvezza dei salentini.

Real Madrid , ufficiale il ritorno di joselu

Il Real Madrid rende noto con un comunicato ufficiale l’acquisto di Joselu. 33 anni, l’attaccante che 11 fa giocò due partite con la prima squadra dei Blancos, arriva in prestito con diritto di riscatto dall’Espanyol.

MILAN: su TAMEZE

Il Milan n segue il centrocampista del Verona Adrien Tameze. L’ex Atalanta, già cercato dopo la cessione di Kessie al Barcellona, ha un prezzo più abbordabile: la richiesta è scesa rispetto ai 20 milioni di euro della scorsa stagione.

In spagna: Rabiot offerto al Barcellona

Il futuro di Rabiot è ancora in bilico, con la Juventus che aspetta una risposta dall’entourage del francese alla proposta di rinnovo annuale. Nel frattempo, dalla Spagna arrivano novità sul futuro del giocatore: secondo quanto riferito da Gerard Romero, pare che il centrocampista francese sia stato offerto al Barcellona, che cerca occasioni a parametro zero ma al momento avrebbe altre priorità.

Roma, El shaarawy rinnova

Stephan El Shaarawy resta alla Roma. Come riporta Calciomercato.com, nelle prossime ore dovrebbe essere ratificato l’accordo per il prolungamento del contratto dell’attaccante, con dieci giorni di anticipo rispetto alla scadenza del 30 giugno. L’ex milanista dovrebbe firmare fino al 2025 con opzione sul terzo anno a cifre inferiori rispetto all