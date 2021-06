Uefa Euro 2020: Italia – Galles. Le probabili formazioni. Mancini pensa al tournover

Oggi Domenica , l’Itralia torna in campo in campo contro il Galles , ultima partita del girone A contro il Galles: Stadio Olimpico di Roma , inizio gara alle ore 18.

in contemporanea si gioca con l’altra sfida del Girone A Svizzera-Turchia. Turchi già fuori dalla competizione.

La Nazionale Azzurra è già qualificata agli ottavi di finale (3-0 alla Turchia , stesso risultato contro la Svizzera con il pass agli ottavi già conquistato. C’è in ballo il primo posto del Girone A.

Il ct Roberto Mancini ha annunciato diverse novità nella formazione che scenderà in campo contro il Galles. Saranno tenuti a riposo Florenzi e Chiellini, Verratti potrebbe tornare a centrocampo al posto di Locatelli mentre in attacco Insigne e Immobile potrebbero far posto a Chiesa e Belotti.

Le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Acerbi, Emerson; Cristante, Jorginho, Verratti; Chiesa, Belotti, Insigne.

GALLES (4-3-3): Ward; Connor Roberts, Rodon, Mepham, B. Davies; Allen, Morrell, Ramsey; James, Moore, Bale.

Le prossime partite dell’Italia agli Europei di calcio

La prossima partita della Nazionale di Mancini agli Europei è in programma sabato 26 giugno.