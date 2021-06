Uefa Euro 2020: Italia – Galles 1-0

Italia prima nel Girone A. Terza vittoria consecutiva per gli Azzurri del ct Roberto Mancini.

Nell’ultima giornata Girone Uefa Euro 2020, l’Italia ha battuto il Galles 1-0 e chiude prima nel suo girone a punteggio pieno.

All’Olimpico sono gli azzurri a fare il match e Pessina (39′) sblocca la gara con un tocco morbido finalizzando un calcio di punizione di Verratti.

Nella ripresa Bernardeschi centra un palo, su calcio di punizione .. Galles in dieci Hategan espelle Ampadu (55′) fallo su Bernardeschi . L’Italia controlla il match , Chiesa e Belotti cercano il raddoppio in più occasioni. Il Galles sfiora il pareggio con Bale , l’attaccante del Tottenham , da ottima posizione spara alto. Nel finale c’è spazio anche Sirigu tra i pali al posto di Donnarumma.

Agli ottavi:sabato a Wembley gli Azzurri incontreranno una tra Ucraina o Austria.

Il Galles invece chiude la fase a gironi al secondo posto e, nonostante la sconfitta con gli azzurri, vola agli ottavi.



IL TABELLINO

ITALIA-GALLES 1-0

Italia (4-3-3): Donnarumma (44′ st Sirigu ); Toloi , Bonucci (1′ st Acerbi ), Bastoni , Emerson ; Pessina (42′ st Castrovilli ), Jorginho (29′ st Cristante ), Verratti ; Bernardeschi (29′ st Raspadori ), Belotti 6, Chiesa .

A disp.: Meret, Di Lorenzo, Spinazzola, Locatelli, Insigne, Immobile, Barella. All.: Mancini

Galles (3-4-3): Ward ; Gunter , Rodon , Ampadu ; C. Roberts , Allen (41′ st Levitt ), Morrell (15′ st Moore ), N. Williams (41′ st B. Davies ); Bale (41′ st Brooks ), Ramsey , James (29′ st Wilson ).

A disp.: Hennessey, A. Davies, Lockyer, T. Roberts, Norrington-Davies, J. Williams, Mepham. All.: Page

Arbitro: Hategan

Marcatori: 39′ Pessina (I)

Ammoniti: Pessina (I); Allen, Gunter (G)

Espulsi: 10′ st Ampadu (G) – intervento pericoloso