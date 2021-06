F1 , Gran Premio Francia: super, super Max Verstappen. Secondo Hamlton , terzo Perez. Ferrari, giornata da dimenticare

Max Verstappen compie un vero capolavoro e vince il Gran Premio di Francia.

Sulla pista del Paul Ricard emerge turtta la classe e l’ingeno del team Red Bull. Il pilota olandese partito in pole , commette un errore alla prima curva , superato dalla Mercedes di Lewis Hamilton. Spettacolo puro negli ultimi 15 giiu : Verstappen dopo il pit -stop e cambio gomme si mette all’inseguimento del campione inglese. Giro dopo giro risucchia secondi a Hamilton , poi prima supera Valtteri Bottas (Mercedes) e negli ultimi due giri anche Lewis Hamilton aggiudicandosi da vero campione il Gran Premio in terra trasalpina.

Sul podio anche l’altra Red Bull di Perez. Gara da dimenticare per le due Ferrari, la scuderia di Marannello e le due Rosse in grande difficoltà, Sainz 11° e Leclerc 16° e doppiato. Il Campionato torna tra una settimana in Austria.

nella foto Verstappen all’arrivo vincitore seduto sulla sua Red Bull

1 | Classifica Piloti dopo GP Francia 2021

Pos. Pilota Punti 1 Max Verstappen 131 2 Lewis Hamilton 119 3 Sergio Perez 84 4 Lando Norris 76 5 Valtteri Bottas 59 6 Charles Leclerc 52 7 Carlos Sainz 42 8 Pierre Gasly 37 9 Daniel Ricciardo 34 10 Sebastian Vettel 30 11 Fernando Alonso 17 12 Esteban Ocon 12 13 Lance Stroll 10 14 Yuki Tsunoda 8 15 Kimi Räikkönen 1 16 Antonio Giovinazzi 1 17 George Russell 0 18 Mick Schumacher 0 19 Nikita Mazepin 0 20 Nicholas Latifi 0

CLASSIFICA COSTRUTTORI F1 2021 1 Red Bull 215 2 Mercedes 178 3 McLaren 110 4 Ferrari 94 5 AlphaTauri 45 6 Aston Martin 40 7 Alpine 29 8 Alfa Romeo 2 9 Haas 0 10 Williams 0