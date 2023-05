SERIE BKT – Ultima gionata – Risultati

le due neeo promosse in serie A genoa e frosinone danno spetaccolo a suon di gol. A Marassi i liguri battono il Bari 4-3, aal Liberati , il Frosinone passa 3-2.: Fuori dai play-off il palermo , i rosanero non vanno oltre il pari 2-2 con il Brescia. Impresa dela reggna che invece aggancia il lotto play-off ,al ‘Granilloì la squadra di Inzaghi batte l’Ascoli. Ai prliminari ci va anche il Venezia nonostante la sconfitta con il Parma. Ducali che si piazzano al quarto posto . In Serie C il Perugia, ai playout Brescia e Cosenza. Pareggio 0-0 tra Cittadella e Como. Il Modena batte il SudTirol 2-1.

PALERMO-BRESCIA 2-2

4′ Brunori (P), 40′ Tutino (P), 54′ Rodriguez (B), 57′ Aye (B)

REGGINA-ASCOLI 1-0

94′ Canotto

PISA-SPAL 1-2

42′ Celia (S), 51′ (rig) Moncini (S), 68′ Tramoni (P)

CITTADELLA-COMO 0-0

MODENA-SÜDTIROL 2-1

11′ Bonfanti (M), 23′ Magnino (M), 54′ Tait (S)

PARMA-VENEZIA 2-1

12′ (rig) Vazquez (P), 44′ Pohjanpalo (V), 78′ Kamara (P)

PERUGIA-BENEVENTO 2-2

31′ Farias (B), 53′ (rig) Lisi (P), 58′ Di Carmine, 91′ Ciano, 94′ Kouan (P)

COSENZA-CAGLIARI 0-1

24′ Lapadula (Ca)

GENOA-BARI 4-3

12′ Sabelli (G), 20′ Esposito (B), 35′ Gudmundsson (G), 68′ Benedetti (B), 75′ Ekuban (G), 87′ Cheddira (B), 95′ (rig) Criscito (G)

TERNANA-FROSINONE 2-3

6′ Garritano (F), 31′ Favilli (T), 34′ Partipilo (T), 75′ Lucioni (F), 78′ Kone (F)

Si qualificano ai playoff Bari, Parma, Cagliari, Venezia, Reggina e Sudtirol. Per la zona retrocessione, Brescia e Cosenza disputeranno i playout.