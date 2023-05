Sassuolo, Dionisi:”fino al 60′ abbiamo fatto meglio”

“Eravamo in controllo totale del match. Poi le partite vivono di situazioni e di momenti, noi siamo rimasti in 10, abbiamo preso gol e abbiamo perso il numero 10 per problemi muscolari”

Cos’ il tecnico del Sassuolo Dionisi dopo la sconfitta al mapei Stadium (2.1) con il Monza.

“Non dovresti mai commettere errori, noi li stiamo commettendo, ma stiamo facendo prestazioni e sono contento di questo. Per certi aspetti è un peccato che il campionato stia finendo perché sono convinto che ci saremmo tolti delle soddisfazioni”.