Internazionali d’Italia: Medvedev batte Tsitsipas e vola in finale dove affronterà Rune

Sarà Daniil Medvedev a sfidare Holger Rune nella finale degli Internazionali d’Italia, in programma domenica. Il russo ha battuto in due set (7-5, 7-5) Stefanos Tsitsipas nella seconda semifinale, conclusa dopo una lunga interruzione per pioggia.

Il greco è tornato in campo poco lucido, concedendo subito il break decisivo. Nel secondo Medvedev continua ad approfittare delle difficoltà dell’avversario, che reagisce ma cala alla distanza. Nella prima semifinale Rune, che ha eliminato Novak Djokovic, aveva regolato Casper Ruud col punteggio di 6-7, 6-4, 6-2.