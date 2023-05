Giustizia Sportiva: Abodi, procedimenti sportivi arrivino a fine competizione

“Quando il reato contestato riguarda stagioni sportive precedenti, a me piacerebbe che quella corrente proseguisse il suo iter e che i procedimenti sportivi arrivassero tra la fine della competizione e l’inizio di quella successiva. Questo non sempre succede”.

Lo ha detto il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi parlando di giustizia sportiva intervenendo da remoto alla 19esima edizione di Salute Direzione Nord a Milano

“È evidente che questo tema va contestualizzato – ha aggiunto Abodi – gli organismi della giustizia sportiva devono garantire una totale indipendenza e su questo abbiamo margini di miglioramento”.

Quando “uno o più club incorrono in un procedimento – ha spiegato ancora il ministro – bisogna tener conto che ce ne sono tanti altri che devono continuare la competizione con delle certezze”.

Insomma “il primo tema – ha concluso Abodi – è il rispetto della competizione. E poi chi sbaglia paga”.