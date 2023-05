E’ un Davide Ballardini amareggiato ai microfoni di Dazn

.”Oggi il Bologna è stato superiore in tutto, è stata una bella lezione per noi. L’atteggiamento e la voglia che avevano sono stati un più, complimenti a loro. Se noi siamo questi è giusto che andiamo in B. Concediamo troppi angoli, quando abbiamo la palla siamo superficiali. Futuro? Non è il momento di parlarne perché è una giornata umiliante per la squadra e il sottoscritto”.