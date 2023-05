Bologna , Motta:” partita perfetta”

Thiago Motta, tecnico del Bologna, si gode la sonante vittoria allo stadio Zini con la Cremoenese

Ai microfoni di Dazn ha applaudito i suoi: “È stata una buona prestazione dal primo all’ultimo minuto – così il tecnico felsineo ai microfoni Dazn-.

. Mi dispiace senza ipocrisia, abbiamo giocato al massimo e con rispetto .Con la Roma abbiamo dominato, ma con una difesa forte è chiaro che è difficile arrivare a fare gol come fatto oggi. Oggi abbiamo fatto una partita completa e abbiamo finalizzato molto bene. Orsolini? Non è mancanza di esperienza, ma deve migliorare perché ha qualità per fare meglio”.