Allo Zini il manita del Bologna. Cremonese sconfitta 5-1

Nell’antiicipo della 36^ giormata , allo stadio’Zini’ , il Bologna batte la Cremoense 5-1.

in B per i grigiorossi di Ballardini che ora attendono i risultati di Verona e Spezia per sperare in una salvezza quasi impossibile a due partite dalla fine. La squadra di Thiago Motta gioca un primo tempo di altissimo livello e passa in vantaggio Arnautovic (14′ su tiro cross di Barrow , il colpo di testa dell’austriaco non lascia scampo a Carnesecchi. Ferguson (37′) raddoppia e Posch (45’+1′) fa tris.

Nella ripresa Orsolini (63′) realizza il 4-0 chjiude le marcatire rossoblu Sansone (81′) . Di Ciofani, al 91′, il gol della bandiera dei lombardi , solo a un passo in Serie B.

IL TABELLINO

CREMONESE-BOLOGNA 1-5

CREMONESE (4-3-1-2): Carnesecchi ; Sernicola (32′ st Afena-Gyan), Chiriches (14′ st Lochoshvili ), Vasquez , Valeri ; Castagnetti (26′ st Quagliata), Pickel , Meitè ; Galdames (1′ st Buonaiuto ); Okereke , Tsadjout 5(1′ st Ciofani 5).

A disp.: Saro, Sarr, Aiwu, Bianchetti, Ferrari, Quagliata, Ghiglione, Acella. All.: Ballardini

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski ; Posch (20′ st De Silvestri ), Lucumì , Bonifazi , Cambiaso ; Schouten (20′ st Medel ), Dominguez (14′ st Moro ); Orsolini , Ferguson (14′ st Aebischer), Barrow ; Arnautovic (31′ st Sansone ).

A disp.: Bardi, Ravaglia, Sosa, Lykogiannis, Pyyhtia, Zirkzee. All.: Thiago Motta

Arbitro: Valeri

Marcatori: 14′ Arnautovic (B), 27′ Ferguson (B), 45’+1′ Posch (B), 18′ st Orsolini (B), 35′ st Sansone (B), 45’+1′ st Ciofani (C)

Ammoniti: Buonaiuto (C)

Espulsi: Orsolini (B) per doppia ammonizione