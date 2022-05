Tiro con l’Arco – World Cup (2^prova). Azzurri eliminati nel mixed team e nell’individuale. Domenica la finale per l’oro degli olimpici con Sud Corea

Si ferma nei turni eliminatori la corsa degli azzurri nella gara individuale dell’arco olimpico e nel mixed team. L’Italia ora è concentrata sulla finale a squadre per l’oro contro i padroni di casa della Corea del Sud: Mauro Nespoli, David Pasqualucci e Alessandro Paoli scenderanno in campo nella notte tra sabato e domenica. (foto: Mauro nespoli e Tatiana Andreoli eliminati allo spareggio)

La quarta giornata di Coppa del Mondo a Gwangju, in Corea del Sud, si conclude senza acuti per gli azzurri. I mixed team olimpico e compound si fermano agli ottavi di finale, scoglio che non riescono a superare anche Lucilla Boari e Mauro Nespoli nelle sfide individuali dell’arco olimpico.

La Nazionale così si approccia alle due giornate di finali, sabato quelle dedicate al compound e domenica quelle dell’olimpico, con la grande sfida del ricurvo che varrà l’oro a squadre.

Nella notte tra sabato e domenica, intorno alle 3 del mattino (ora italiana), Mauro Nespoli, Alessandro Paoli e David Pasqualucci sfideranno la Corea del Sud nella seconda finalissima di fila dopo quella persa ad Antalya contro Taipei. Il match sarà visibile in diretta streaming su Olympic Channel, mentre una sintesi delle gare della seconda tappa di Coppa del Mondo verrà trasmessa anche da Rai Sport la prossima settimana.



I RISULTATI DELLA GARA INDIVIDUALE ARCO OLIMPICO – L’avventura degli azzurri nell’individuale dell’arco olimpico si conclude oggi con gli arcieri della Nazionale che non riescono a superare, nei casi migliori, gli ottavi di finale. Mauro Nespoli dopo i successi con Matthew Nofel (USA) 6-4 e Samet Ak (TUR) 6-4, si arrende al giapponese Yoshito Kuwae 7-1. Si fermano un turno prima David Pasqualucci, successo 6-2 sul turco Muhammed Yildirmis e sconfitta 7-1 con il coreano Lee Woo Seok, e Alessandro Paoli eliminato dal 6-0 dal canadese Eric Peters e in precedenza vittorioso 7-1 su Abdur Rahman Alif (BAN). Primo turno con KO 0-6 per Marco Galiazzo con il campione coreano Oh Jin Hyek.

Tra le donne Lucilla Boari viene eliminata agli ottavi, solo dopo lo shoot off, dall’atleta di Taipei Yi-Ching Chiu 6-5 (8-10). L’azzurra medaglia di bronzo a Tokyo aveva sconfitto 6-0 la polacca Natalia Lesniak e 6-2 l’australiana Laura Paeglis. Una vittoria e una sconfitta per Tatiana Andreoli, 7-3 su Marina Canetta Gobbi (BRA) e 4-6 contro Chiu che ha poi fermato anche la compagna di squadra. Anche per Chiara Rebagliati vittoria 6-5 (9*-9) sulla giapponese Satsuki Noda e poi il 4-6 con Tzu Ying Kuo (TPE).



I RISULTATI DEI MIXED TEAM AZZURRI – Finisce agli ottavi di finale l’avventura degli azzurri sia nel mixed team dell’arco olimpico che nel compound. Mauro Nespoli e Tatiana Andreoli si arrendono allo spareggio 5-4 (19-17) contro il Canada (Barrett-Peters). Nella gara compound Elisa Roner e Federico Pagnoni perdono invece di misura contro Taipei (Huang-Chen) 157-156.

