Seconda Divisione e CIF9 all’ultima giornata di regular season

Seconda Divisione in bye-week per tutti prima dei Playoff, ma non per Aquile e Hogs, ancora una volta una contro l’altra in questa regular season. Ultima giornata per il CIF9 e ben 24 squadre in campo, da nord a sud, isole comprese!

Sta iniziano il conto alla rovescia in tutti e tre i nostri campionati tackle senior, con la stagione regolare alle battute finali e le squadre in attesa del ranking definitivo per capire cosa riserverà la post-season. In Seconda Divisione manca solo un risultato, quello della partita di recupero tra Aquile Ferrara e Hogs Reggio Emilia, al secondo scontro consecutivo in due settimane. Grazie alla vittoria, un po’ a sorpresa, dei reggiani la scorsa settimana, gli Hogs hanno tolto lo 0 dalla classifica e domenica, al Mike Wyatt Field di Ferrara proveranno a centrare i playoff, ai danni dei Reapers Torino. Vincere nuovamente contro le Aquile garantirebbe infatti loro di scavalcare i torinesi in classifica. Ma occhio anche al punteggio: una vittoria con meno di 12 punti di scarto eliminerebbe le Aquile dalla corsa al titolo, confermando i Reapers al secondo posto e loro al terzo. Per uno strano scherzo del destino (o dei tie-breaker!), però, vincere con più di 12 punti di scarto qualificherebbe Hogs e Aquile, tagliando fuori Torino. Insomma…non serve aggiungere, dunque, che se questa è l’unica sfida di Seconda Divisione in programma, decisamente sarà una sfida da non perdere!

Sarà un weekend iper-impegnativo in CIF9, con la disputa dell’ultima giornata di regular season e ben 24 squadre in campo. Si giocherà in tutta Italia, da Bolzano alla Sicilia per una chiusura importante di questo Campionato che, seppur ridotto nella sua durata, resta quello più rappresentativo per diffusione sull’intero territorio italiano. Si lotterà per la vetta del girone a Barletta, tra Mad Bulls e RVL Achei Crotone, a Brescia tra Bengals e Wolverines Piacenza e a Bolzano tra Giants e Thunders Trento, e nel resto del Paese per migliorare con un ultimo guizzo il posizionamento nel ranking o salutare degnamente la fine della stagione.

Ecco il programma completo:

CAMPIONATO ITALIANO SECONDA DIVISIONE

Sabato, 21 maggio

h. 15.00 Aquile Ferrara vs Hogs Reggio Emilia

CAMPIONATO ITALIANO A 9 GIOCATORI – Trofeo Paolo Crosti (CIF9) – Week 10

Sabato, 21 maggio

h. 15.00 Elephants Catania vs Crusaders Cagliari

h. 17.00 Honey Badgers Formigine vs Braves Bologna

h. 19.30 Eagles Salerno vs Legio XIII Roma

h. 20.30 Mad Bulls Barletta vs RVL Achei Crotone

h. 20.30 Bengals Brescia vs Wolverines Piacenza

h. 21.30 Eagles United Palermo vs Sirbons Cagliari

Domenica, 22 maggio

h. 15.00 Lancieri Novara vs Blue Storms Busto Arsizio

h. 15.00 Giants Bolzano vs Thunders Trento

h. 15.00 Mexicans Pederobba vs Hurricanes Vicenza

h. 15.30 Angels Pesaro vs Roosters Romagna

h. 16.00 Ravens Imola vs Doves Bologna

h. 16.00 Blitz Balangero vs Alfieri Asti

Ph. Credits: @Giulio Busi