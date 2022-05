HP Sport ala Valle Intelvi con Andreoli-Bonaiti con la nuova Citroen DSW3 im configurazione N5

Un week end motoristico sulle strade del comasco in occasione della 14.ma edizione del rally della Valle Intelvi per HP Sport che schiera l’equipaggio composto da Matteo Andreoli e Marinella Bonaiti su Citroen DS3 in configurazione N5.

Il programma della gara prevede, un percorso di 8 prove speciali per 52,70 km cronometrati e 195,66 km di trasferimenti per un totale di 248,36 km. Sabato 21 maggio giornata dedicata alle operazioni post gara, accrediti e verifiche tecniche, oltre allo shake-down sul tratto “Alpe Grande” dalle 10.30 alle 14:00, mentre, alle ore 16:00 è fissata la partenza da San Fedele. Sempre al sabato sono in calendario due passaggi sullo stesso tratto, “Bolla” (6,1 Km) alle 16:21 e alle 20:22. L’indomani domenica, con inizio alle ore 7:31 la partenza della seconda sezione: “Caslè” (4.5 km) e “Tellero” (9,0 km) da ripetere tre volte, con arrivo alle ore 18:00 in piazza Nuova San Fedele e relativa premiazione.