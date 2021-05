Beppe Scotti con Elisa Racchetti. Il Cercatore. La mia storia di crecita attraverso lo sport nella natura selvaggia

Con i contributi di Luca Speciani e Pietro Trabucchi

A quarant’anni, Beppe Scotti, brillante imprenditore del food, si ritrova alla fine della sua carriera dirugbista e al di là di una linea d’ombra che si era allungata un bel pezzo oltre i suoi confini abituali.

In quel momento, la delusione diventa lo spunto per dimostrare a se stesso che non è mai troppo tardi per un nuovo inizio. Incontra la corsa per caso, e da quel giorno la sua vita cambia.

La pratica del running si traduce per lui in un percorso introspettivo di crescita: si allena da autodidatta, rivoluziona l’alimentazione, scopre nuove energie fisiche e mentali.

A soli tre mesi dalla prima corsetta porta a termine una 50 chilometri. La fatica lo affascina, e Beppe cerca di spingere il limite sempre più in là: ecco le 100 chilometri, le ultramaratone, gli ultratrail tra deserti e montagne, le ultracycling, le scalate himalayane. E infine le adventure race, gare-spedizioni negli angoli più sperduti del globo di cui Beppe è tra i pochissimi specialisti italiani. Ci sono anche le sconfitte e gli errori, ma sono proprio queste le tappe più importanti sulla strada del miglioramento continuo.

Questo libro racconta la storia di una ricerca: dei propri limiti, di una forza interiore, di unequilibrio. E dimostra che il talento non è indispensabile per compiere un’impresa.

BEPPE SCOTTI

È un self made man. Ha aperto il primo ristorante nel 1988, e oggi Gruppo Ethos, l’azienda che ha fondato, gestisce dieci ristoranti e offre consulenzein ambito food retail. In Italia è tra i maggiori esperti di adventure race.

Anche grazie a queste esperienze è diventato un importante business coach e speaker motivazionale.

ELISA RACCHETTI Giornalista pubblicista, è responsabile marketing per Gruppo Ethos.Laureata in Lettere Moderne e sommelier professionista, ha dedicato la sua carriera all’ambito ristorativo, specializzandosi nella comunicazione enogastronomica.

Ultra Sport -pp. 250-16,50 euro-Immagini in b/n