Inzaghi , Inter:”C’è grande felicità, è una serata importante per tutta l’Inter”

Simone Inzaghi si gode la qualificazione alla semifinale Champions League contro il Milan , dopo aver eliminato il Benfica ai quarti

“C’è grande felicità, è una serata importante per tutta l’Inter – le parole del tecnico dell’Inter a Prime Video -. Abbiamo fatto una grande partita e meritato nel doppio confronto con una squadra di qualità, che aveva perso solo 2 partite prima di incontrarci. È una semifinale ampiamente meritata, era un sogno ma adesso ci siamo e la vivremo alla grande. Sono felice per i ragazzi, per il cammino fatto. Siamo partiti da un girone difficilissimo, ma siamo stati bravi, uniti insieme ai nostri tifosi, anche questa sera straordinari.”