Conference League: Fiorentina-Lech Poznan.Le probabii formazioni

Dopo il (4-1) nel match di andata, la Fiorentina affronta al ‘Franchi’ il Lech Poznan. Nella foto Castrovilli.

Il risultato è tutto a favore della Viola. La squadra di Italiano scenderà in campo questa sera nel match ritorno dei quarti di finale di Conference League. Inizio gara alle ore 18,45.

Quì Fiorentina: Vincenzo Italiano si affiderà al tourn-over. Sulla destra possibile ingresso di Venuti, Quarta al posto di Milenkovic.

A centrocampo Bonaventura dovrebbe far posto a Barak in posizione di mezzala d’attacco, mentre Saponara giocare con Jovic in attacco, al posto del duo che ha meravigliato in Polonia, Cabral e Nico Gonzalez.

Quì Poznan: John van den Brom, giocherà con la stessa squadra dell’andata con l’ingresso di Dagerstal al posto del georgiano Kvekveskiri a centrocampo.

PROBABILI FORMAZIONI

FIORENTINA (4-3-3) – Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Castrovilli, Mandragora, Barak; Ikoné, Jovic, Saponara. All.: Italiano.

LECH POZNAN (4-2-3-1) – Bednarek; Pereira, Milic, Satka, Rebocho; Murawaski, Dagerstal; Skoras, Afonso Sousa, Velde; Ish