Super Lega: ‘La Rivoluzione’, così come un’Aborto nel mondo del pallone

(di Rosario Murro ) – La Superlega una pericolosa quanto inutile indigestione da calcio. Rischio di perdere la vera passione dei tifosi dal gioco più bello del mondo.

Il comunicato diffuso ieri 19 aprile sebbene non ufficiale ha generato un potente sisma in quella ‘Bolla’ che è sempre stato il mondo del calcio. La notizia della composizione di una Super Lega , ha fatto tremare la Uefa

Secondo quanto stabilito 20 i club, che dovrebbero parteciparvi , sono coloro che hanno fondato la Super Lega e appartenenti a Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1,

e così ripartite: 6 provenienti dalla Premier League (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham), 3 dalla Liga (Real Madrid, Barcellona e Atletico Madrid) e 3 dalla Serie A (Inter, Juventus e Milan). A questi dovrebbero aggiungersi PSG, Bayern Monaco e Borussia Dortmund, invitate anche Napoli e Roma. Per completare il quadro 5 che verranno selezionati ogni anno in base ai risultati conseguiti nella stagione precedente nei rispettivi campionati locali.

Il progetto prevede che la competizione abbia due gironi da 10 squadre le quali si sfideranno con match di andata e ritorno, e le prime tre classificate di ogni girone si qualificheranno automaticamente ai quarti di finale. Le quarte e quinte classificate si affronteranno in una sfida di andata e ritorno per i due restanti posti disponibili per i quarti. Quarti di finale e semifinali si giocheranno in sfide di andata e ritorno, mentre la finale sarà una partita secca che sarà disputata a maggio in uno stadio neutrale.

La Uefa non ha fatto attendere il proprio parere sulla ‘Ribellione’ ed ha minacciatodi estromettere tutte le partecipanti alla Superlega dai campionati nazionali organizzati dalle Federazioni affiliate all’Uefa (dunque anche Liga, Premier League e Serie A) e non solo , la Uefa

proibirebbe ai calciatori appartenenti ai club Superlega la alle competizioni nazionali, europee e mondiali , squalificandoli a loro verrebbe vietata la possibilità di rappresentare le loro squadre nazionali”.

I club fondatori sarebbero pronti a partire nella competizioni già dalla prossima estate , questo punto emergerebbero forti alibi se la Uefa dovrebbe confermare la loro esclusione dalla Coppe Europe

Il nostro tanto amato Campionato Serie A , con l’eventuale esclusione di Juventus, Inter ,Milan e probabili Roma e Napoli sarebbe una sconfitta alla Storia calcistica Nazionale.

Un scenario che inevitabilmente indebolirebbe la nostra Serie A, sia a livello di potenziale economico che di spettacolo.

C’è da aspettare se invece, invece, Inter, Juventus e Milan (Roma e Napoli) parteciperebbero sia alla Superlega che alla Serie A, ma in questo caso ci sarebbero delle enormi differenze con gli altri diciassette club rischierebbe di diventare eccessivo.

In Super Lega i club partecipanti godrebbero di introiti stellari, che permetterebbero loro di scavare un solco enorme con le altre compagini.

Non c’è limite alla provvidenza e quale ultima chances vedrebbe Inter, Juventus e Milan (eventualmente anche Roma e Napoli) di continuare a partecipare al campionato nazionale e, contestualmente, garantirebbe loro un occhio di riguardo da parte della Uefa in merito alla partecipazione alla Champions League: in soldoni, ai Club Fondatori (inclusi i tre/cinque club italiani) sarebbe garantita – con una modalità ancora da definire – la certezza di prendere parte alla competizione più ricca (e più prestigiosa), indipendentemente dai risultati ottenuti sul campo. Scenario che, inevitabilmente, troverebbe l’opposizione di tutti gli altri club.