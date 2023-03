Sarri , Lazio:” ci giochreno le nostre carte fino lla fine”

Sarri si gode la vittoria nel derby contro la Roma . Biancocelsti che hanno fatto il bis con quello d’andata con lo stesso risultato (1-0) Tre pubi fondamentali conquistando anche nella corsa ai primi quattro posti. “

Questa è sempre una partita particolare in un ambiente che ti fa capire che non è una gara normale – ha commentato il tecnico biancoceleste a fine partita -, vincere è una gioia particolare ed è importante per i tifosi”. “Stiamo facendo bene, mancano due mesi di campionato e ci giocheremo le nostre carte fino alla fine”.

