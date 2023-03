Inzaghi , Inter:” Chiediamo rispetto . Sul gol? E’ braccio di Rabiot al 100%

Simone Inzaghi è una furia dopo la sconfitta della sua Inter contro la Juventus:

“C’è grandissima amarezza per una sconfitta avvenuta in questo modo – le parole del tecnico nerazzurro a Dazn, in riferimento al gol di Kostic nato da un sospetto tocco di mano di Rabiot -. Ci eravamo ripromessi di non parlare più dopo Monza perché era successa una cosa gravissima, stasera ne è successa un’altra. Inaccettabile in tempo di Var, inaccettabile anche che ci dicano che non ci sono immagini. Chiediamo rispetto, non c’è neanche da parlarne, è braccio al 100%. Difficile anche commentare la partita”.