Ancora 4 podi per l’Alfa Maserà. 3 ori e 1 argento alla prova FGI Silver LD LE

Si è svolta a Brendola nel weekend 18-19 marzo la prova regionale Silver FGI programmi LD e LE di ginnastica ritmica, ultima gara individuale in preparazione dei campionati nazionali “Ginnastica in Festa Summer Edition” che si svolgeranno a Rimini dal 23 giugno al 2 luglio. Nella foto , Martina Coruzzi.



Per l’Alfa Maserà è scesa in pedana tra le Junior 2 la ginnasta Martina Coruzzi, all’esordio nel programma LE, il più impegnativo del campionato Silver. Martina, grazie a delle esecuzioni convincenti agli attrezzi palla e nastro, ottiene il primo posto nella classifica generale e vince la medaglia d’oro.

Hanno gareggiato per la prima volta invece nel programma LD le Allieve 3 Melissa Zaggia e Linda Ruvoletto e il risultato è stata una bellissima doppietta per l’Alfa: in vantaggio già dopo la prima rotazione con gli esercizi al corpo libero, chiudono la gara rispettivamente al primo e al secondo posto grazie a delle ottime performances con fune e palla.

Arriva poi ancora una medaglia d’oro da Anna Sergiano, impegnata con cerchio e clavette nella categoria Junior 2 LD: i suoi esercizi ottengono i punteggi di gara più alti e quindi matematicamente le regalano un meritatissimo primo posto. Chiude invece in quinta posizione la compagna di squadra Valentina Rossetto, sfiorando il podio di soli sei decimi e ottenendo comunque un buon piazzamento su 33 ginnaste partecipanti.

Anna Sergiano

“Sono molto orgogliosa di queste ragazze – il commento di Francesca Sette, responsabile tecnico dall’ASD Alfa Maserà – non solo per i risultati raggiunti ma soprattutto per la qualità e il valore dimostrati in pedana. Il merito è sicuramente di tutto lo staff: Giada Bianzale, Sara Roman, Ilaria Vettore e Valeria Ruzzon lavorano in palestra in modo proficuo e collaborativo e questo clima sereno influisce sicuramente positivamente sul percorso sportivo delle nostre ginnaste” .

Ruvoletto e Zaggia

Francesca Sette