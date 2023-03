Allegri , Juventus:”abbiamo vinto una partita fisica e giocando bene”

La Juventus ha vinto 1-0 in casa dell’Inter continuando verso un piazzamento in Europa a prescindere dalla penalizzazione.

“Non è stata una partita semplice, ma per noi era una gara importante – ha commentato il tecnico bianconero a fine partita -. Abbiamo vinto una partita fisica e giocando bene in pressione offensiva, pur sbagliando molte soluzioni facili. In queste partite bisogna essere più precisi perché nella ripresa abbiamo avuto quattro occasioni clamorose. Vincere prima della sosta era importante”.