Venezia – Sampdoria 0-1, Doppietta di Caputo

Importante vittoria dei blucerchiati al’Penso di Venezia.

Giampaolo si gode i tre punti e porta la Samp a quota 29 punti. Un successo fondamentali in chiave salvezza che nell’anticipo dell’ora di pranzo della 30a giornata di Serie A ha battuto 2-0 in trasferta il Venezia.

Al Penzo hanno fatto quasi tutto gli arancioneroverdi in un match equilibrato e con poche occasioni. Al 24′ il portiere del Venezia Maenpaa ha regalato il vantaggio a Caputo pasticciando col pallone tra i piedi. Doppietta per l’attaccante al 38′ in seguito a un recupero offensivo. Venezia in dieci al 41′ secondo tempo espulso Henry.

IL TABELLINO

VENEZIA-SAMPDORIA 0-2

Venezia (4-2-3-1): Maenpaa ; Ebuehi (35′ st Crnigoj), Caldara 5,5, Ceccaroni , Haps ; Fiordilino (10′ st Busio ), Ampadu ; Aramu , Okereke (10′ st Nsame ), Nani (23′ st Kiyine ); Henry . A disp.: Bertinato, Vacca, Svoboda, Mateju, Ullmann, Peretz, Tessmann, Sigurdsson. All.: Zanetti .

Sampdoria (4-3-2-1): Audero ; Bereszynski , Ferrari, Colley (44′ st Yoshida), Murru (37′ st Augello); Ekdal 6 (37′ st Vieira ), Thorsby , Candreva (26′ st Quagliarella ), Sensi (26′ st Rincon ), Sabiri ; Caputo . A disp.: Falcone, Ravaglia, Magnani, Conti, Askildsen, Supryaha, Giovinco. All.: Giampaolo .

Arbitro: Orsato

Marcatori: 24′ Caputo, 38′ Caputo

Ammoniti: Haps, Okereke, Busio (V); Sabiri (S)

Espulsi: 41′ st Henry per somma di ammonizioni (V)