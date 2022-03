“La Juve ha le sue qualità e non lo scopro io”

Sono molto soddisfatto della gara dei miei ragazzi, hanno dato tutto quello che potevano dare. Queste partite servono anche per crescere. Mi sarebbe piaciuto fare almeno un gol, sarebbe stato interessante. Nel secondo tempo non abbiamo mai smesso di pressare la Juve in uscita”. Così Davide Nicola, tecnico della Salernitana, a Dazn, al termine del match perso contro la Juventus.