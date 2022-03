Roma , Josè Mourinho:”grande prestazione della squadra”

La Roma ha vito il derby contro la Lazio 3-0 e il tecnico Mourinho esprime grande soddisfazione.

“Grande prestazione – ha ammesso il tecnico portoghese a Dazn -. La vittoria contro l’Atalanta era già stata molto solida, ma questa è stata veramente speciale. Sembrava che tutto quello che avevamo pianificato veniva messo in campo alla perfezione dai ragazzi, è stato un successo super meritato. Nella ripresa la Lazio ci ha messo orgoglio, come normale in un derby, ma noi siamo sempre stati in controllo, non c’è nessun dubbio su questa vittoria”.