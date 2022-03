Roma, Abraham- Pellegrini e la Lazio affonda 3-0

La Roma batte 3-0 la Lazio nel derby della capitale, numero 156 in Serie A, valido valido per la 30esima della massima serie.

Nono risultato utile consecutivo ottenuto dai giallorossi che salfono a quota 51 punti scavalcando proprio i biancocelesti al quinto posto in classifica.

Il match si dicide nei prini 45 minuti , la Roma domina in lungo e in largo e passano in vantaggio al 1′ con Abraham , il raddoppi dello stesso attaccante al 22′.

Prima del riposo Pellegrini pennella al 41′ un meraviglioso calcio di punizione dal limite.

Nel secondo tempo Sarri gioca le sue carte anche con l’ingresso di lazzari , la spinta c’è , ma la Roma tiene bene , Rui Patricio mai impegnato seriamente dai biancocelesti .

IL TABELLINO

Roma-Lazio 3-0

Roma (3-5-1-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Mkhitaryan, Cristante, Oliveira 6,5 (36′ st Veretout), Zalewski 7,5 (29′ st Vina); Pellegrini 7,5 (42′ st Bove); Abraham.

Allenatore: Mourinho

Lazio (4-3-3): Strakosha; Hysaj 5 (7′ st Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva 5 (20′ st Cataldi), Luis Alberto; Felipe Anderson 4,5 (20′ st Romero), Immobile, Pedro.

Allenatore: Sarri

Arbitro: Irrati

Marcatori: 1′ e 22′ Abraham (R), 40′ Pellegrini (R)

Ammoniti: Pedro (L), Karsdorp (R), Mancini (R), Leiva (L), Zalewski (R), Oliveira (R)