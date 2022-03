Motogp , Gp Indonesia, vittoria di Oliveira

Il Gp in dubbio fino alle 09:15 italiane a causa della pioggia battente, è stato poi disputato regolarmente anche se con asfalto bagnato.

La vittoria è andata a Miguel Oliveira, che ha portato la KTM ufficiale gestita dal nostro Francesco Guidotti (ex Team Manager Ducati Pramac, ndr) sul gradino più alto del podio. Un grande risultato arrivato dopo il secondo posto in Qatar ottenuto da Brad Binder, oggi ottavo. Per Oliveira è la quarta vittoria in MotoGP.

Sul podio il pole-man Fabio Quartararo che ha portato la Yamaha in vetta anche sul bagnato, cosa non assolutamente scontata e un grande Johann Zarco, in sella alla Ducati Pramac.

Quarta al traguardo un’altra Ducati, quella ufficiale dell’australiano Jack Miller, che ha avuto la meglio sulle Suzuki di Alex Rins e Joan Mir.

Buona la rimonta di Franco Morbidelli (Yamaha Factory) che partito dalle retrovie ha chiuso settimo, davanti al sopracitato Brad Binder, ad Aleix Espargarò (Aprilia) e alla sorpresa della giornata il rookie Darryn Binder.

Andrea Dovizioso (Yamaha WithU RNF) costrteto al titiro per noie meccaniche , di Jorge Martin (Ducati Pramac) per una caduta. Non ha preso parte alla gara Marc Marquez, che dopo il terribile incidente del warm up.

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 88 Migel Oliveira Ktm Red Bull Ktm Factory Racing 33’27.223 2 20 Fabio Quartararo Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp 33’29.428 2.205 3 5 Johann Zarco Ducati Pramac Racing 33’30.381 3.158 4 43 Jack Miller Ducati Ducati Lenovo Team 33’32.886 5.663 5 42 Alex Rins Suzuki Team Suzuki Ecstar 33’34.267 7.044 6 36 Joan Mir Suzuki Team Suzuki Ecstar 33’35.055 7.832 7 21 Franco Morbidelli Yamaha Monster Energy Yamaha Motogp 33’48.338 21.115 8 33 Brad Binder Ktm Red Bull Ktm Factory Racing 33’59.636 32.413 9 41 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia Racing 33’59.809 32.586 10 40 Darryn Binder Yamaha Withu Yamaha Rnf Motogp Team 34’00.124 32.901 11 23 Enea Bastianini Ducati Gresini Racing Motogp 34’00.339 33.116 12 44 Pol Espargaro Honda Repsol Honda Team 34’00.822 33.599 13 73 Alex Marquez Honda Lcr Honda Castrol 34’00.958 33.735 14 10 Luca Marini Ducati Mooney Vr46 Racing Team 34’02.214 34.991 15 63 Francesco Bagnaia Ducati Ducati Lenovo Team 34’02.986 35.763 16 12 Maverick Vinales Aprilia Aprilia Racing 34’04.620 37.397 17 25 Raul Fernandez Ktm Tech3 Ktm Factory Racing 34’09.198 41.975 18 49 Fabio Di Giannantonio Ducati Gresini Racing Motogp 34’15.138 47.915 19 30 Takaaki Nakagami Honda Lcr Honda Idemitsu 34’16.694 49.471 20 72 Marco Bezzecchi Ducati Mooney Vr46 Racing Team 34’16.696 49.473 21 87 Remy Gardner Ktm Tech3 Ktm Factory Racing 34’23.187 55.964

Classifica

1 Enea BASTIANINI 30 2 Brad BINDER 28 3 Fabio QUARTARARO 27 4 Miguel OLIVEIRA 25 5 Johann ZARCO 24 6 Joan MIR 20 7 Pol ESPARGARO 20 8 Alex RINS 20 9 Aleix ESPARGARO 20 10 Franco MORBIDELLI 14