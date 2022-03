Milan , Pioli :

Il Milan centra i terzo successo consecutivo su battuto 1-0 il Cagliari . Rossoneri che si confermano in vetta alla classifica: “Ogni match è una prova per la nostra crescita – ha commentato Pioli a fine partita –

.

Sono soddisfatto di come abbiamo giocato questa partita per mentalità, intensità e cattiveria. Dobbiamo però provare a chiudere prima le sfide, perché di occasioni ne abbiamo avute tante”. Il Milan ha alzato il livello di attenzione difensiva: “Noi dobbiamo attaccare tanto, non possiamo permetterci di gestire difendendo. Le nostre caratteristiche ci portano ad attaccare”.

In chiave scudetto: “Le prime quattro della classifica posso vincere tutte lo scudetto. Milan, Napoli e Inter hanno il 30% e la Juventus il 10%. La squadra ha energia, entusiasmo e determinazione”.