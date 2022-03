Il Milan passa a Cagliari 1-0 con Bennacer. La traversa dice no a Pavoletti

Il Milan batte il Cagliari 1-0 e allontana il Napoli in classifica , partenopeii a-3 .

Nell 30a giornata di Serie A , i rossoneri iniziano bene , ilcagliari costretto a difendersi , spesso in affanno la squadra di Mazzaarri. Giroud e Diaz si divorano due facili occasioni , poi anche il palo centrato da Kessie nel primo tempo. Il Cagliari risponde solo un un sinistro di Grassi che maignan blocca in sicurezza.Nella rirpesa i rossoneri sbloccano la partit al 59′: Girous al limite tocca per Benennecer , il sinsitro del centrocampista è pregiovole , Cragno costretto a gurdare la palla che termina allì’angolino destro . Calabria si divora il raddoppio poi la traversa di Pavoletti al 90′ grazia i rossoneri .

IL TABELLINO

CAGLIARI-MILAN 0-1

Cagliari (3-5-2): Cragno ; Goldaniga, Lovato , Altare ; Bellanova (36′ st Pereiro ), Marin , 5,5 (36′ st Keita ), Dalbert (30′ st Zappa ), Lykogiannis (23′ st Deiola ); Joao Pedro , Pavoletti. A disp.: Aresti, Radunovic, Ceppitelli, Ceter, Obert, Kourfalidis, Carboni. All.: Mazzarri .

Milan (4-3-1-2): Maignan ; Calabria , Kalulu , Tomori , Hernandez; Kessie, Bennacer ; Messias (33′ st Saelemaekers ), Diaz (26′ st Krunic ), Leao (26′ st Rebic ); Giroud (42′ st Ibrahimovic ). A disp.: Tatarusanu, Mirante, Ballo-Touré, Tonali, Romagnoli, Florenzi, Bakayoko, Gabbia. All.: Pioli.

Arbitro: 14′ st Bennacer

Marcatori: Di Bello

Ammoniti: Bellanova (C)