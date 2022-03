Cagliari ,Mazzarri: c’era rigore su Lovato”

Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri ha parlato dopo lo 0-1 contro il Milan: “Degli insulti finali non so nulla, ero uscito perché ero arrabbiato. Ci manca un rigore di Maignan su Lovato, il portiere sbaglia l’uscita e centra il difensore che ha una botta in testa. Volevo vedere al contrario cosa sarebbe successo… Maignan non ha preso la palla e ha colpito il difensore, per me è rigore. Il Var… Poi il Milan ha vinto e tutti contenti…”. E ancora: “Nel finale non meritavamo di perdere, loro sono fenomenali a chiudere gli spazi e hanno qualita’ pazzesca. Ma noi abbiamo fatto una partita alla pari e non abbiamo avuto tanta fortuna. Io guardo tutti, ma più che guardare gli altri, dobbiamo fare punti. Ho detto ai ragazzi che se giocano sempre così i punti per salvarci li faremo, delle ultime tre gare abbiamo toppato davvero solo contro lo Spezia”.

